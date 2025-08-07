Предложиха шефката на КЗП Мария Филипова за зам.-омбудсман

Българската асоциация за активни потребители предложи шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова за зам.-омбудсман.

Това стана ясно от предложенията за поста, публикувани на сайта на омбудсмана.

На 30 юли омбудсманът Велислава Делчева даде срок от 7 дни на неправителствените организации да правят предложения за неин заместник, след като по-рано през юли парламентът стартира процедурата за избор. Зам.-омбудсманът пък остана последното незапълнено място в т.нар. домова книга, от която президентът Румен Радев може да избира служебен премиер. Според процедурата за избор, която парламентът прие, омбудсманката трябва да им предложи 1 кандидат, който след това ще бъде представен в комисията за гражданското участие и в пленарната зала.

Името на председателката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова за зам.-омбудсман се появило в кулоарни дебати сред различни парламентарни групи.

Ако 39-годишната Филипова стане зам.-омбудсман, това ще е в ситуация, когато темата "евро" ще е особено важна. Като шеф на КЗП тя демонстрира активност в желанието да подготви българите за важната промяна, са доводите на феновете й.

Срещу евентуалната й кандидатура са тези, които напомнят за войните й с големите бизнеси - банки, телекоми, вериги, търговци на горива.

Името на шефката на КЗП бе завъртяно предварително и като кандидат за титулярен омбудсман, но кандидатурата й така и не бе внесена. А парламентът избра на поста Велислава Делчева, номинирана от ГЕРБ-СДС.

Мария Филипова бе назначена за шеф на Комисията за защита на потребителите през май миналата година. И веднага поведе редица кампании срещу големи бизнеси и как определят цените си, които плащат гражданите. Филипова е и от най-активните администратори по темата за контрола над цените в процеса на въвеждане на еврото, за да се избегне необосновано поскъпване на живота в страната.

Освен Филипова, има още две предложения за поста. Едното име е Марина Миткова Кисьова де Хеус, която е член на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет. Кандидатурата ѝ е предложена от Фондация "Екатерина Каравелова" и е подкрепена от общността на жените обществени лидери ТЯ в България.

Третото предложение е Деница Димитрова. Тя е предложение на Националната мрежа за децата. Димитрова е била депутат в 40-ото Народно събрание от НДСВ и е членувала в комисиите по труда и социалната политика и по въпросите на държавната администрация. Била е зам.-шеф на тази по енергетика.

В правилата бе посочено, че предложенията за зам.-омбудсман се правят от НПО, които се занимават със защита на правата на човека. Те трябва да бъдат внесени писмено в администрацията на омбудсмана, или изпратени на имейла на институцията, в срок от 7 дни след публикуването на процедурните правила на интернет страницата ѝ.

Кандидатите трябва да представят подробна автобиография, както и мотивационно писмо, в което да представят концепцията си за работа. Задължително условие е да имат опит в сферата на правата на човека.

Те попълват и декларация, според която трябва да са навършили 21 г., да нямат друго гражданство, освен българско, или ако имат, да са живели в страната през последните 18 месеца. Освен това не трябва да са поставяни под запрещение и да изтърпяват наказание за лишаване от свобода.

Изслушването на кандидатите за заместник на Делчева ще се проведе пред Комисията по оценяването, която се състои от Консултативния съвет по конституционни и правни въпроси към омбудсмана. През септември пък предстои изслушване и в парламентарната комисия за гражданското участие.

НПО-тата и медиите могат да зададат въпроси към кандидатите до 3 дни преди изслушването им.