Окончателно: Обвиненият в насилие над Дебора Георги излиза на свобода срещу 10 000 лева

След 2 г. зад решетките Окръжният съд в Пловдив го пусна

Под парична гаранция от 10 000 лв. излиза на свобода след 2 години престой зад решетките Георги Георгиев, подсъдим по делото "Дебора". Окръжният съд в Пловдив го пусна, като смъкна драстично гаранцията, която районните магистрати му бяха определили в размер на 25 000 лева.

Според въззивния съд 2 години и 2 месеца престой в ареста намалява опасността Георгиев да извърши престъпления. Магистратите посочват в мотивите си, че "наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които подсъдимият е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане". В тази връзка е и практиката на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в такива случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания. Определението на Окръжния съд е окончателно.

Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г., след като стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. Първоначално Георги беше обвинен за нанасяне на лека телесна повреда и беше освободен от Районния съд в Стара Загора. Надигна се вълна от недоволство в страната, хиляди излязоха на протести в различни градове.

Тогава делото беше прехвърлено в Пловдив, след като всички съдии в Стара Загора отказаха да го гледат.