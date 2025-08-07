31 разследвания за причиняване на пожари по непредпазливост се водят в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От януари 2025 г. до 7 август 2025 г. в Районна прокуратура – Пазарджик са новообразувани 31 досъдебни производства за причиняване на пожари по непредпазливост. За същия период няма новообразувани досъдебни производства за умишлени палежи. Това съобщиха от държавното обвинение в града.

За периода от януари 2024 г. до края на декември 2024 г. в Районна прокуратура – Пазарджик новообразуваните досъдебни производства за умишлени палежи – престъпление по чл. 330 ал. 1 от Наказателния кодекс, са общо 6 броя.

За същия период новообразуваните досъдебни производства за причиняване на пожари по непредпазливост са общо 49 броя.

Статистиката за досъдебните производства включва всички възникнали пожари – в жилища, обществени места, пътища, автомобили, горски масиви и др.