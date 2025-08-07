Двойно обозначение на цените на билетите в лева и евро въвежда от утре БДЖ.

„БДЖ – Пътнически превози" ЕООД въвежда от утре двойно обозначение на цените в лева и в евро, съобщиха от пресцентъра на железопътния превозвач. То ще се прилага за всички хартиени превозни документи, електронни билети, както и в ценовата информация на официалния сайт на БДЖ до 8 август 2026 г.

В периода от 1 януари 2026 г. до 31 януари 2026 г. клиентите ще могат да извършват разплащания както в лева, така и в евро. В този едномесечен преходен период при плащане в брой с левове или евро ресто ще се връща в евро. След изтичането му, от 1 февруари 2026 г. всички плащания в брой за превозни документи ще се извършват единствено в евро, независимо че цените ще продължат да бъдат показвани и в двете валути, уточняват от БДЖ.

Оттам посочват, че заради техническа подготовка на системата за резервация и билетоиздаване е планирано временното ѝ прекъсване. В интервала от 23:45 ч. днес до 02:30 ч. на 8 август 2025 г. няма да се издават превозни документи от билетни каси, PDA устройства, автомати за билети и онлайн платформата на БДЖ поради актуализация и настройка на системата. В този интервал пътниците ще могат да закупят билети директно във влаковете от превозния персонал.

От утре по закон цените в България трябва да бъдат и в евро, но до 8 октомври няма да има глоби за търговците.