Американският Gallup преговаря с българския „Галъп"?

Любопитно развитие пред съда и Патентното ведомство привлече вниманието на наблюдатели на корпоративния живот у нас. Американският социологически гигант Gallup Inc. е спрял производствата пред българския съд и Патентното ведомство, с които от години оспорваше правата на българската агенция „Галъп интернешънъл болкан" ЕАД да използва марката Gallup. Според специалисти по интелектуална собственост това вероятно означава, че страните са се договорили или са в процес на договаряне за лицензиране на ползването на марката. Раздвижването идва по-малко от година, след като „Галъп интернешънъл болкан" смени собствеността си. През 2024 г. бившите собственици Андрей Райчев и Кънчо Стойчев продадоха агенцията на компания от корпоративната група, притежавана от доц. Борислав Цеков и Петър Кичашки.

При предишните собственици американският Gallup Inc. никога не е признавал правото на българската агенция да използва марката. Журналистическо разследване преди няколко години разкри, че Райчев и Стойчев са използвали името Gallup, позовавайки се на членство в швейцарската неправителствена асоциация Gallup International Association. Според юристи обаче членството в подобна организация не дава никакви права върху търговската марка. Освен това американският Gallup Inc. не признава въпросната асоциация и е завел дела срещу нея в редица държави. При управлението на Райчев и Стойчев българският „Галъп" също стана обект на съдебни искове от американците. Потърсен за коментар относно настоящото развитие, доц. Борислав Цеков заяви: „Щом вече сте видели в публичните регистри, че съдебните производства са спрени, аз нямам какво да прибавя, защото е търговска тайна".