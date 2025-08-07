Четирима нарушители, палили огън на открито в Петрич, ще плащат глоби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Петрич са санкционирани четирима нарушители, които са палили огън на открито. Това каза главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН), пише БТА.

Нарушителите ще заплатят наложената санкция за извършване на административно нарушение. Директорът призова хората да не се пали огън по никакъв повод.

Директорът на пожарната служба информира, че вчера около 07:39 часа е получен сигнал за пожар в цех за кожи в петричкото село Тополница. Огънят е погасен. Вероятната причина е късо съединение, уточни началникът. Нанесени са материални щети.

Отново вчера, около 18:05 часа, е получен сигнал за пожар и в кошара за животни в землището на село Кавракирово, община Петрич. Огънят е погасен от два екипа на РСПБЗН-Петрич. Вследствие на пожара е изгоряла покривна конструкция и дребен рогат добитък.

Тилев посочи, че всеки ден се регистрират средно по едно -две излизания на пожарните екипи. Допълнително затруднение за огнеборците е фактът, че в момента екип на петричката пожарна участва в овладяването на пожара в Пирин.