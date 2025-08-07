Хванаха мъж с 8300 кутии контрабандни цигари в Благоевградско (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заловиха мъж с голямо количество контрабандни цигари в Благоевградско, съобщиха от МВР.

Гранични полицаи, осъществяващи компенсиращи мерки в зоната на бившия пункт Кулата, са спрели на 5 август за проверка влизащ в страната автомобил, управляван от 52-годишен мъж. Заловиха мъж с голямо количество контрабандни цигари в Благоевградско СНИМКА: МВР

При извършената физическа проверка на автомобила служителите на реда са открили 7810 кутии цигари без акцизен бандерол в багажника и в кашони на задната седалка.

След последващи процесуално-следствени действия в къща, обитавана от 52-годишния мъж в благоевградско село, са открити и иззети още 490 кутии цигари без акцизен бандерол. Заловиха мъж с голямо количество контрабандни цигари в Благоевградско СНИМКА: МВР

Мъжът е задържан и за случая е уведомена прокуратурата.