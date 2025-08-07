ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънски каравани са завладели дюните в Дуранкулак...

Арестуваха 46-годишен, запалил незаконно сметище край Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

Незаконното сметище край Асеновград. Снимка: ФБ

Опитвал се да гори медни проводници

46-годишен криминално проявен и осъждан мъж е задържан за умишлен палеж на нерегламентираното депо до Гробищния парк в Асеновград, съобщиха от полицията.

Около 14.20 ч. вчера бил получен сигнал в Районното управление в Асеновград за мъж, който палил огън в района. Незабавно на място са изпратени екип на полиция и пожарна, като пламъците са били потушени предварително, няма и пострадали хора. Пред служителите на реда 46-годишният осъждан асеновградчанин признал, че се опитал да запали медни проводници.

С полицейска заповед той е задържан за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.

От полицията припомнят, че 90% от пожарите са заради човешка дейност. Огнеборците призовават хората да ограничат използването на открит огън, тъй като високите температури и силният вятър допринасят пожарите да се разпространят изключително бързо.

