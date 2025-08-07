Треньорка: Който и да попитате от тенис средите в Пазарджик, няма да чуете лоша дума за Георги Кръстев

Починалият при стадион "В.Левски" треньор по тенис Георги Кръстев- Гопето е тренирал тенис в продължение на 10 години в родния си Пазарджик. Това казва пред местния сайт "Знаме" бившата му треньорка Силвия Ботушарова.

"Жорето отрасна при нас. Възпитан и способен състезател беше", казва тя и допълва, че пазарджишката тенис общност е покрусена от смъртта на Георги Кръстев- Гопето- прякор, който използвал още от ученическите си години, когато тренирал в Пазарджик.

„Започна да тренира, когато беше на 8 години и до завършването на средното си образование бе в нашия клуб. Две години го тренираше моят баща Борислав Стефанов, а през останалото време – аз. После замина за София, където започна като треньор на "Левски+, а след това - и в Тенис центъра. Доколкото знам, работеше доста добре и там. Рядко се прибираше в Пазарджик", твърди г-жа Ботушарова.

Според нея Кръстев е бил способен състезател, представяше се отлично на турнирите.

„Много разчитахме на него. И като момче Георги беше много добър – възпитан, културен, просто няма какво лошо да се каже за него. Брат му също беше спортист, но волейболист. Цялото семейство бе отдадено на спорта. Родителите – много хубави хора, помагаха на клуба. Искрено съжалявам за случилото се! Който и да попитате от тенис средите в Пазарджик, няма да чуете лоша дума за Жорето по отношение на професионалните му качества. И от другите места колегите и състезателите са го уважавали", казва Силвия Ботушарова.