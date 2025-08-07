Пазарджишките съветници отказаха да си намалят заплатите

Съветниците в Пазарджик отказаха да намалят месечното си възграждение в местния парламент, което възлиза на 1985 лв. или нето 1540 лв. Това стана днес по време на редовното заседание на новия стар Общински съвет, който се върна в залата, след като Върховният административен съд обяви за недействителен резултатът от изборите за съветници от 5 ноември 2023 г.

Така в момента в пазарджишкия законодателен орган се върнаха част от съветниците на бившия кмет Тодор Попов, от които повечето подкрепиха днес предложението на Найден Шопов, бившия председател на ОбС съветниците да вземат 0,5 % от възнаграждението на председателя. Това представлява 10 пъти по-ниска заплата от сегашната. Едва 4 гласа не достигнаха на днешната сесия предложението на Шопов, който е и областен председател на ПП-ГЕРБ, да бъде прието.

Първото предложение за редуциране на възнагражденията на пазарджишките съветници всъщност дойде преди 2 месеца от колегата им Румен Димитров, строителен предприемач.

Той предложи възнаграждението да стане 5% от това на председателя, като припомни, че годишно сумата за заплати на съветниците се равнява на 1 157 000 лв. " Смятам, че всеки е доказал себе си в своята област и в крайна сметка трябва да работим за интересите на хората", каза Димитров. Той предложи с парите, които ще се икономисат, да бъдат направени две детски градини.