Румънски каравани са завладели дюните в Дуранкулак, Крапец и Езерец

Дни продължиха проверките по Северното Черноморие за паркиране на дюни, които са защитени със закон природни образувания.

„Над 100 са караваните по дюните край Крапец. Едни идват, други тръгват. И всичко е безплатно. Броят им се увеличава. Основно са румънски, има и български. Имат постоянно движение на каравани. Започва от края на април и продължава докъм 20 септември. Плажната ивица е около 7,5 км. Караваните се разполагат на дюните, в гората, по цялата плажна ивица, където могат да паркират.. Проблемите са както всяка година – затрудняват достъпа до плажа и др. къмпингуването. Ние нямаме правомощия, тъй като там, където паркират, е държавна собственост. Не знам дали някой контролира изобщо къмпингуването. Ако беше общинска собственост, да бяхме решили вече проблема. А сега събираме само боклуците, които остават, което е за наша сметка", каза кметът на село Крапец Димитър Марчев..

„Целта на проверките е да установим паркиране на автомобили, каравани, кемпери на дюните. На 6 август на къмпинг "Космос" в Дуранкулак и в Крапец бяха предупредени доста нарушители, като на някои са им съставени актове. Въпреки поставените табели „Защитена зона. Паркирането забранено", забраните не се спазват", каза директорът на басейнова дирекция „Черноморски район" Явор Димитров.

"Най-честото оправдание е липсата на информираност, непознаване на закона. Чуждестранните туристи се оправдават с непознаването на българския език. Проблем представлява това, че поставените от колеги от Регионалната инспекция по околна среда и води във Варна информационни табели с вписаните забрани и ограничения се премахват и по този начин се възпрепятства предупреждението. Трябва да има нормативно установен ред за ползване на такъв тип природни дадености, защото в противен случай рискуваме да ги загубим", каза още Димитров. ,В Крапец на дюните на 6 август констатирахме голямо струпване на румънски каравани.кемпери, автомобили. Къмпингуващите бяха предупредени", заяви Димитров.

,Бяха извършени проверки на Крапец и Дуранкулак и са съставени множество протоколи за полицейско предупреждение. Те представляват превенция. При по-груби нарушения, каквито са констатирани, са съставени актове по Закона за биологичната разнообразие и по Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Когато нарушението е административно, глобите са от 1000 до 3000 лева и имуществена санкция. Когато е състав на престъпление за увреждането на дюните, които са природни образувания, по Наказателния кодекс санкцията е лишаване от свобода до три години и глоба", каза началникът на сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" към главна дирекция „Националната полиция" Трифон Бойчев.

„В тази акция участва и представител на румънската полиция. Целта е да гарантираме спазването на правилата на гражданите, като им се обясни, че в момента с в такова нарушение", добави Бойчев. Той каза още, че румънците, за да предотвратят проверки, свалят регистрационните табели на караваните, паркирани върху дюни, и така откриването им се затруднява значително и изисква много време. Такива возила се паркират още в началото на сезона и се отдават под наем, което било доходоносен бизнес. „Акциите няма да са инциденти, ще продължат да края на летния сезон", каза още Бойчев.

Проверките на 6 и 7 август са п разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов. Представители на басейнова дирекция „Черноморски район" и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна,у ги извършиха съвместно заедно със служители на Министерството на околната среда и водите, главна дирекция „Национална полиция", отдел „Икономическа полиция", сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа", Областна администрация – Добрич, и община Шабла. Контролните дейности обхващаха крайбрежните плажни ивици и установяване на нарушения на действащото екологично законодателство - незаконно преминаване, пребиваване и паркиране на пътни превозни средства на плажовете Дуранкулак, Крапец и Езерец.