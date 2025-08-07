Остава в ареста мъжа, пребил фелдшер в Берковица

На 7 август 2025 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Берковица взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 28-годишния М. А. С. за причинена лека телесна повреда на медицински специалист от Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Берковица.

Според документите по делото на 4 август 2025 г., около 02:30 ч. в манипулационна на Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Берковица и след извършен му медицински преглед 28-годишния М. А. С. нанесъл побой чрез удари с юмрук на 70-годишния дежурен фелдшер Л. И. Д., с което му причинил контузна рана на главата и хематом на дясната вежда.

Прокуратурата поиска оставането на М. А. С. в ареста, тъй като извършеното от него деяние е с висока степен на обществена нетърпимост, извършено на обществено място с изключителна дързост и цинизъм.

Пред съда 28-годишният М. А. С. – с основно образование, безработен, неосъждан, заяви, че желае да е със съпругата и двете си деца, едното от които е на 40 дни, поради което моли за по-лека мярка.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и материали и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът прие, че е налице обосновано предположение, че М. А. С. е извършител на престъплението, за което е привлечен като обвиняем и за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 5 години. В конкретния случай съдът е намерил, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като има криминалистични регистрации, не е постоянно трудово ангажиран, склонен е към извършване на противообществени прояви и несъобразяване с установения ред.

Поради това Районен съд – Берковица уважи искането на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Берковица, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 28-годишния М. А. С.

Определението на Районен съд – Берковица може да се обжалва или протестира с частна жалба или протест в тридневен срок пред Окръжен съд – Монтана.