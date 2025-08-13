В архитектурата опитът не се измерва в години, а в осъзнати уроци, допуснати грешки и стотици срещи с хора. Да си добър професионалист означава не просто да знаеш как се проектира една сграда, а да разбираш човека отсреща – неговата история, страхове и мечти.

Казвам се арх. Деница Чавдарова и съм основател на архитектурно студио 3DFORMA, създадено на 30 октомври 2017 г. Фирмата ми никога не е била просто бизнес – тя е сбъдната мечта и кауза. Започнах самостоятелна практика още като студентка и никога не съм работила за някого.

Пълната ми правоспособност дойде на база реални обекти и портфолио. С практиката получих множество неприятни уроци. Те не ме пречупиха, а ме направиха по-уверена и решителна. Първите години не трудността на проектирането ме спираше, а умението да комуникирам с клиенти.

С времето се научих да преценявам хората, да овладявам емоциите си и да се доверявам на интуицията си. Архитектурата е много повече от чертеж – тя е синтез между пълноценна комуникация с поръчителя, координация с всички останали проектанти и изпълнители и, разбира се, солидни познания, умения и опит.

Създаването на един дом е дълъг и личен процес. Клиентите често не търсят просто квадратура – търсят усещане, принадлежност, спокойствие. Именно затова архитектът трябва да бъде партньор и съветник. В 3DFORMA сме се срещали с множество различни поръчители – хора, завръщащи се от чужбина, семейства, които търсят живот извън града, млади двойки с мечта за малка къща в родното село.

Офисът ни се намира в Перущица, но обектите ни са из цялата страна и извън нея - локацията на даден обект за нас не е от значение. Работим дистанционно, без компромис в качеството и комуникацията. Портфолиото ни расте всяка седмица, а екипът ни постоянно повишава стандартите си, както в проектирането, така и в обслужването.

Работя със съпруга си – заедно сме силен и балансиран екип. Вярваме в честността и в работата с мисия. Проектираме много къщи с кауза – за хора стремящи се към природосъобразен начин на живот, хора мислещи, както за тяхното благополучие, така и за околните, така и за бъдещите поколения.

Проектирането е колективен труд. Всеки издаден от нас обект е резултат от усилията на много специалисти – конструктори, инженери по ОВК, ВиК, Ел, енергийна ефективност, геодезия и други. Като архитект и водещ проектант комуникирам с клиента и изработвам идейния проект и архитектурата на сградата, след което координирам всичките 13 части и строителя (препоръчително е), за да обединя всичко в един качествен проект.

Изказвам дълбока благодарност към всички инженери и специалисти, с които работя. Без тях нито един проект не би могъл да бъде завършен качествено и в срок. Въпреки обемната документация и предизвикателствата в административната система у нас, тези хора ежедневно полагат огромни усилия и допринасят за реализацията на устойчиви, функционални и съвременни сгради.

Съветът ми към младите архитекти е прост: оставете егото и емоциите, изслушвайте хората и бъдете ефективни. Архитектурата е приложно творчество – тя не е само идея, а реалност, която носи отговорност. Поръчителите се различават с много един от друг – ще срещнете прекрасни хора, но и такива, които ще ви подведат. Учете се от трудностите и превръщайте уроците в сила.

В 3DFORMA не само качествено проектираме сгради – изграждаме доверие, отношение и смисъл. Всеки наш проект е история, съпреживяване и стъпка напред към по-добро бъдеще.

