Приятел на Гопето: Тренирахме тенис преди 20 дни

Преди 20-ина дни с Георги Кръстев-Гопето тренирахме тенис. Тогава той преподаваше и на сина ми. Това каза пред "24 часа" приятел на починалия вчера инструктор по тенис.

По данни на СДВР мъжът спрял да преподава заради проблеми с дрогата. Неговият приятел обаче посочи, че до съвсем скоро Гопето е бил активен треньор, дръпнал се от спорта преди 2 седмици, но заради алкохол, а не наркотици. Мъжът каза, че Кръстев не е бил изгонен от заведение, а то е било затворено. По данни на разследването Кръстев буйствал, счупил прозорците там.

Близки на тенис треньора отричат да е имал контузия и да е вземал болкоуспокояващи. Никога не бил ходил на работа пиян или с махмурлук.