ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за първите мачове от III квалификационен ...

Времето София 32° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21064992 www.24chasa.bg

Приятел на Гопето: Тренирахме тенис преди 20 дни

1800
Георги Кръстев-Гопето

Преди 20-ина дни с Георги Кръстев-Гопето тренирахме тенис. Тогава той преподаваше и на сина ми. Това каза пред "24 часа" приятел на починалия вчера инструктор по тенис.

По данни на СДВР мъжът спрял да преподава заради проблеми с дрогата. Неговият приятел обаче посочи, че до съвсем скоро Гопето е бил активен треньор, дръпнал се от спорта преди 2 седмици, но заради алкохол, а не наркотици. Мъжът каза, че Кръстев не е бил изгонен от заведение, а то е било затворено. По данни на разследването Кръстев буйствал, счупил прозорците там.

Близки на тенис треньора отричат да е имал контузия и да е вземал болкоуспокояващи. Никога не бил ходил на работа пиян или с махмурлук.

Георги Кръстев-Гопето

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство