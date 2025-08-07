Търсят се колела за доброволци, които спасяват животинки

Велосипедите са за международни ентусиасти, дошли да помагат в Стара Загора

Имате излишно колело в двиение или такова, което има малък дефект, който може да се отстрани бързо и лесно - с този въпрос започва призивът за помощ, който отправя Спасителният център "Зелени Балкани". Огранизацията си е поставила за цел да се грижи за биоразнообразието в България и се грижи както за редки и застрашени видове и техните местообитания, така и за природата.

От фейсбук страницата си Спасителният център търси велосипеди, за да могат доброволците им от цял свят да пътуват лесно и бързо до Центъра.

"През лятото те са десетки - хора от близо и далеч, отделили от времето и парите си, за да помагат на бедстващите диви животни на България. Настанени са на различни места в Стара Загора, защото не можем да им осигурим подслон в Спасителния център.

Имаме налични 3-4 колелета, но те не са достатъчни за всички, а и често се чупят, защото са доста старички вече!", обясняват от организацията. С този призив от организацията се надяват да намерят подкрепа за доброволците си

От "Зелени Балкани" днес съобщиха още, че заради пожарите в Сакар са намерени 12 умрели и 2 живи бели щъркела, 6 умрели и 3 живи костенурки, 2 умрели таралежа и стотици опожарени насекоми. Това е информацията от последния обход на екипа им и доброволците от Студентски екологичен клуб „BARBATUS" на Тракийски Университет в района на Сакар. "Аутопсията на някои от щъркелите недвусмислено доказа, че задушаване и проблем с кислородната обмяна е причина за смъртта, ако и повечето от птиците да бяха намерени под стълбове на електропреносната мрежа, пострадали от токов удар. Това са косвените жертви на огнения ад...", констатират от организацията.

Битката с огнения ад в Сакар продължава. Пламъци са изпепелили около 30 000 декара, обявиха вчера вечерта от Областната администрация на Хасково.