ГДБОП удари рокерската групировка "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

ГДБОП проведе мащабна акция тази сутрин във Велико Търново по линия на наркоразпространението. Сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Енджълс" в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата, пише Нова.

От ГДБОП и прокуратурата към момента няма официална информация за операцията. Сигурно е обаче, че местната дирекция на МВР във Велико Търново не е била предварително уведомена за провеждането ѝ.

