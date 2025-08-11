Библиотеката на Алма матер пази първата печатна книга на кирилица

Сградата е открита с централната част на Ректората през 1934 г.

Първата книга на кирилица, издадена през 1519 г. във Венеция от Божидар Вукович - първия, който създава печатница за книги на кирилица.

Съкровището на пет века е едно от многото,

които съхранява библиотеката на Софийския университет. Книжното тяло е чудесно запазено, а корицата е изработена от дърво и обвита в кафява кожа. Най-старата книга, която се съхранява в библиотеката - първата на кирилица.

Сред бисерите на светилището за книги е и граматиката на Неофит Рилски, създадена за Априловската гимназия. Един от екземплярите, които притежава библиотеката, съдържа уникален ръкописен увод от 17 страници.

Граматиката на славянските езици на Мелетий Смотрицки, с която се поставя началото на изучаването на тази наука, служи като основа за българските граматики. Притежаваният от Университетската библиотека екземпляр вероятно е бил докоснат от огън - на това навеждат следите. Което е доказателство, че дори да мине през огън и вода, книгата може да оцелее и да продължи своя живот.

От края на XVI в. е творбата на теолога Саломон Швайгер, в която описва пътуването си от Австрия до Константинопол. Пет глави са посветени на пътя му от Белград до Константинопол и е ценен източник за живота на народите по тези земи. Освен това

в книгата на немския теолог е първият нотен запис на народна българска песен

Специалното копие на дисертацията на Петър Берон пък е изработено за 100-годишнината на Алма матер и е дар от президента на Германия. Освен хирург, изобретател, философ, писател и реформатор в образованието, д-р Берон е акушер-гинеколог, а дисертацията му е посветена на измерването на плода при бременност.

Редица лични библиотеки се съхраняват тук, най-голямата е тази на проф. Боян Пенев. До нея е разположена библиотеката на Мара Белчева, която приживе споделя, че би искала нейните книги да бъдат подредени до книгите на Боян Пенев и тези на Пенчо Славейков.

С особена привързаност разказва за уникалните екземпляри и историята на библиотеката директорката доц. Биляна Яврукова, която вече 24 г. работи в нея - от студентка трети курс по библиотечно-информационни науки във Философския факултет на СУ. В продължение на 16 години е заместник-директор. Доц. Биляна Яврукова оприличава сградата на разтворена книга. Изящната сграда на Университетската библиотека е открита заедно с централната част на Ректората през 1934 г. Архитекти са Иван Васильов и Димитър Цолов, които са проектирали и сградите на Националната библиотека и на БНБ. Тази за книжните съкровища на университета е решена в дърво, което носи уют и топлина за читателите. Сградата на Университетската библиотека е открита през 1934 г. с централната част на Ректората.

При построяването ѝ централното книгохранилище приютява около 250 хил. тома, а

днес съхранява 1,150 млн. тома

Първият директор Стоян Аргиров при строежа казва, че сградата на библиотеката е малка и няма да е достатъчна за бъдещото ѝ развитие. Част от фондовете днес се съхраняват в изнесени хранилища, за да има място за новите книги. Читалня “Студии” е за работа на преподаватели. Полуетажът е свързан с красива дървена вита стълба.

Книгохранилището е на 6 етажа, а асансьорът от 1934 г. работи перфектно

В него обаче влизат само по един. Някога в едно от помещенията е имало книговезница. Със средства на университета се купуват мобилни стелажи, които пестят място.

Сградата е изключително функционална - от всяко място може да се стигне навсякъде. За времето си, а и днес е образец на сграда за библиотека, гордее се доц. Яврукова. Някои оприличавали каталожната зала на библиотеката на Британския музей. Тя е под формата на елипса, каквато е формата на Аулата.

Ако погледнете отгоре, централната част на Ректората и сградата на библиотеката имат сходна форма.

Библиотеката прилича на отворена книга,

казва директорката.