Съпрузите Илия и Марина, заловени след бясна гонка в Пловдив с фентанил, получиха присъди

Той ще лежи година и половина в затвора, а тя мина с шест месеца условно

Двамата се сдобиха с глоби от по 10 000 лева, мъжът е с отнета книжка за две години

С експресни присъди се сдобиха съпрузите Илия и Марина Илиеви, заловени на 24 юли при гонка с полицията в Пловдив с 300 грама фентанил. Преследването беше бясно, а накрая 26–годишният мъж изхвърли съдържанието от автомобила. По време на мерките в Пловдивския съд Марина (22 г.) се разплака, като разбра, че остава в ареста, защото трябвало да се грижи за бебето си.

Илиев е осъден на година и половина затвор при първоначален общ режим, наложена му е глоба от 10 000 лева и забрана да управлява моторно превозно средство за срок от две години. Марина се отърва с по–лека присъда – шест месеца условно с 3 години изпитателен срок и 10 000 лева глоба.

Разследването срещу тях продължи само две седмици. Тя бяха изправени да отговарят за незаконно държане на фентанил, неизпълнение на полицейско разпореждане и пътно хулиганство.

Наказанията са наложени след споразумение, одобрено от Районен съд в Пловдив. Двамата са признали вината си. Определението на съда е окончателно и е влязло в сила.