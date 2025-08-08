18 млн. стоки ментета заливат пазара - от Китай, Турция и ОАЕ, сега са по морето

Най-продаваните фалшификати са на Nike, Adidas, Louis Vuitton и Gucci

Влизат през турската граница с камиони и автобуси и през пристанище Варна с кораби

Между 10 и 18 млн. фалшиви стоки като дрехи, обувки, парфюми и техника заливат България годишно.

Ментетата идват от Китай, Турция и Обединените арабски емирства, но се намират все по-рядко във физически магазини и на пазари, тъй като от 3 г. насам онлайн предлагането е нараснало стократно.

Това показва справка на "24 часа", изискана от няколко институции у нас. Сред фалшификатите, които най-често се разпространяват, преобладават облекла, обувки и аксесоари като чанти, портфейли и очила, а най-много конфискувани има на световноизвестните марки Nike, Adidas, Louis Vuitton и Gucci.

От МВР уточняват, че често потребителят е наясно, че плаща за менте, но го устройва цената.

От парфюмите се продават най-различни марки в зависимост от потребителското търсене в момента - например сезонни аромати на известни брандове. При тези случаи обаче по-ниската цена се оправдава от търговците с това, че предлагат т.нар. тестери.

Оказва се, че най-често продавачите лъжат за електроника, електроуреди и инструменти. Твърдят, че са оригинални пред клиентите си. Те купуват разпознаваеми за тях марки, в които има традиционно изградено доверие. Въпреки че носят сериозен риск за здравето заради неясния състав, масово се вземат и хранителни добавки, както и козметични продукти.

Печалбата от този вид дейност се оценява между 50 и 80% от продажната цена, твърдят от МВР.

Фалшивите стоки, които циркулират в България и в Европейския съюз, идват от три държави - Китай, Турция и Обединените арабски емирства, сочат данните на службите. Най-много са продуктите от Китай - над 70% от общия обем, като в много от случаите страната ни е първата транзитна точка за ментетата, предназначени за европейския пазар.

Властите задържат и чанти ментета, които се продават на ниски цени и се различават трудно от оригиналните.

Фалшификатите влизат у нас през ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово при границата ни с Турция, като се укриват в товарни автомобили и автобуси. Фалшификатите от Китай и ОАЕ влизат в България с кораби и контейнери през пристанище Варна.

"По-голямата част от стоките преминава транзитно през страната", уточниха пред "24 часа" от МВР.

Експертите забелязват и нова тенденция - почти стократно увеличение на онлайн предлагането на ментета.

"Въпреки тази тенденция все още в активния туристически сезон в големите черноморски курорти сезонно се разпространяват фалшиви чанти, обувки, аксесоари и парфюми - добавят от МВР. - Случва се и в момента. Предлагат се във физически търговски обекти като магазини и сергии, което се дължи на големия брой чуждестранни туристи. Места за продажба се явяват и различни по вид пазари в страната, които се организират в определени дни от седмицата".

Нещо, с което обикновеният потребител не е наясно, е, че има съществена разлика между менте, реплика и ишлеме. Ментето, или т.нар. фалшификат, е продукт, който имитира изцяло оригинален бранд, като използва същото име, лого, дизайн и опаковка. При него правата на маркопритежателя се нарушават напълно, а в изработката му се използват некачествени материали.

Репликата има прилики с оригиналния продукт, но не използва името или логото на марката. Пример за реплика са парфюми, които носят различно име и лого, но възпроизвеждат конкретен аромат на прочута марка. Също и чанти, чиято форма, цвят и външни характеристики са същите като на оригинала, но нямат поставени надписи и лого. При по-силна прилика продуктът може да бъде предмет на съдебен спор.

Ишлемето е вид услуга, производство на продукти, възложени от фирма от действителния собственик на марката. Той предоставя чрез договор материалите и пълни указания за изработката на стоката.

В България функционират множество предприятия и цехове за производства на дрехи и на обувки. Изискването е в завършения от тях продукт да бъдат вложени предоставените им материали, както и стоката да отговаря на всички заложени критерии за качество.

"Разликата с оригинала винаги е съществена, макар да не се хваща с просто око, например при ментетата платовете и материите са доста по-груби - обясни пред "24 часа" собственичка на плетачно предприятие. - Световноизвестните марки са скъпи заради самата изработка и материал.

Първо, когато дрехите са наистина маркови, ние като производители плащаме солидни суми за различни сертификати. Нещо, което хората, произвеждащи фалшификати, си спестяват", разказва жената и изброява документите, небходими, за да им се доверят за ишлеме престижни марки. Един от тях е сертификат ОЕКО-ТЕХ СТАНДАРТ 100 (изследване на текстилни суровини, продукти, полупродукти и производни във всички нива на производство и преработка). Той се изисква от клиенти, които държат на абсолютното качество.

"Ние сме плетачно предприятие и имаме изискване за отговорно използване на мохер и вълна - допълва производителката. - Трябват ни два сертификата: RWS и RNS. Също и ISO 9000 (серия международни стандарти, описващи изискванията към системите за управление на качеството в различни организации и предприятия), но и Sedex smeta - сертификат за това дали експлоатираш детски труд, или си взел на работа хора от трети страни, на които заплащаш по-ниско."

По думите на производителя всички сертификати са със срок от 1 година. Няма как да закъснееш с подновяването им, тъй като от официалната марка месец по-рано те уведомяват за него.

Измамниците спестяват и сумите за изследвания на дрехите в лаборатории в Германия. Там се проверяват копчета, ципове и прежди. Тези тестове са задължителни за получаване на сертификат. Без него официалната марка не би възложила поръчка за следващ сезон.

"За тази 1 г., в която са валидни сертификатите, като производител трябва да си избиеш разходите от над 15 хил. лв. - обяснява собственичка на плетачна фабрика. - Тези, които правят фейкове, спестяват и високоплатен труд. Ние сме в сферата на плетивото и имаме нужда от кетелисти, които съединяват дрехите - ръкав с предна и задна част. Това е най-бавният и скъп труд. Прави се на специални кетелмашини. Кетелисти вече почти няма. Трябва да бъдат млади и с добро зрение, защото всяка бримчица се нанизва внимателно. Това е скъпата изработка. В тези случаи фейковете се минават на един оверлог, който прави по-груб шеф."

Производителката дава пример и с чанта на една от световноизвестните марки, която струва 38 хил. долара. Във фабрика в Китай се прави за 2400 долара. Оригиналният производител обаче плаща за кожата на щраус и инвестира в отглеждането на дивото животно от малко - по него не трябва да има никакви драскотини.

В голяма част представяните за ишлемета стоки са всъщност ментета.

"В една нормална фабрика постоянно има проверки, чрез които се оценява работната среда, осветление, температура, замърсявания, което струва пари - казва още собственичката на предприятие. - В нелегаланите цехове условията са ужасни. Хората работят на тъмно, под земята, обградени от бетон."

По Черноморието могат да бъдат открити десетки магазини, в които се продават ментета на известни спортни марки.

В борбата с нелегалното разпространение на артикули се занимават Главна дирекция "Национална полиция", Икономическа полиция, ГДБОП, Гранична полиция, прокуратура, Агенция "Митници", Патентно ведомство и Комисия за защита на потребителите. КЗП се включва в случаите, когато са нарушени потребителски права. Комисията и Патентното ведомство са тези, които налагат имуществените санкции срещу виновните.

Стократен ръст на предлагането онлайн

Дрехи и обувки ментета вече трудно могат да бъдат открити във физически магазини. От 3 г. насам има нова тенденция, констатират службите. Потребителите пазаруват онлайн, а интересът към интернет шопинга е нараснал многократно по време и след ковид пандемията. Онлайн пазарът обаче затруднява властите, тъй като прави трудна идентификацията на продавачите, извършващи нелегалната дейност.

От 2022 г. фалшиви стоки вече се продават основно чрез профили в социални мрежи като инстаграм, фейсбук, както и в платформи за безплатни обяви като OLX, Bazar, Alo. Поръчват се и от затворени групи към чат приложението Telegram.

Плащането при онлайн пазара на ментета по-често става чрез Revolut или наложен платеж по куриерските фирми, които доставят поръчката. С цел пратките и незаконното им съдържание да не бъдат засечени престъпниците използват подставени лица, от чието име изпращат стоките и получават парите. Тези хора се сменят на определен период от време.

За 3 г. и половина властите са разследвали 88 души, сред тях и китайци

За 3 г. и половина у нас властите са разследвали и задържали над 88 души за продажба на ментета. Сред тях има и чужди граждани - китайци, пребиваващи в страната ни от 20 г.

От 2022 г. до момента досъдебните производства са точно 88 - от началото на тази година до юни са били образувани 20, за 2024 г. също са били 20, за 2023 г. - 21, а за 2022 г. - 27.

Пред “24 часа” от прокуратурата изясниха, че този тип незаконна дейност е регламентирана в чл. 172б, ал. 1 от НК, който предвижда наказание от 1 до 6 г. и глоба до 10 хил. лв. Ако престъплението се повтори - извършителя го грози лишаване от свобода от 2 до 8 г. и глоба от 10 до 15 хил. лв.

Последните с повдигнато обвинение у нас на 26 юни 2025 г. са семейство китайци и семейство българи, хванати да продават фалшиви слънчеви очила. Те са съдени от Районната прокуратура в Пазарджик за организирана престъпна група, дейставала в Пазарджик, София и Бургас. Акцията срещу тях е проведена на 24 юни 2025 г., а по време на претърсванията в складове, магазини, гаражи и жилища са иззети 5773 броя слънчеви очила - реплики на осем от най-популярните световни марки. Китайските граждани са внасяли очилата от родината си на ниска стойност, като са ги продавали у нас значително по-скъпо. За да изглеждат оригинални, са им поставяли стикери на истинската марка от българска печатница. Според първоначалните данни стойността на иззетите реплики е 2,4 млн. лв.

Три месеца по-рано - на 11 март, в Пловдив е открит склад, в който са намерени 1700 артикула от различни по вид и размер блузи, ризи, тениски, дънки, панталони, обувки, чанти и аксесоари. Установено е, че те са продавани онлайн от 40-годишна жена.

Оказва се, че търговците на фалшификати печелят изключително добре и от парфюми. На 7 февруари т.г. на автомагистрала “Марица” в землището на град Любимец служители от ГДБОП спират за проверка микробус “Мерцедес”, управляван от българин. При проверката откриват 2142 парфюма с поставени на тях знаци, идентични на защитените световни търговски марки. Намерени са и 4968 самозалепващи се етикети с баркод. Водачът на автомобила не представя документи за право да използва стоки с логото на търговските марки, но разследването сочи, че парфюмите са продавани на цени, близки до тези на оригиналите.

Защитени от закона са и марки на електронни наргилета без акцизен бандерол. На 30 октомври 2023 г. в Харманли са задържани 15 500 броя електронни наргилета и електронен стик от различни марки, държани в микробус. При същата акция е установен още един микробус, в който са открити 138 кашона с парфюми ментета.

Организирана престъпна група е разбита миналата година и в Димитровград. Тя е извършвала контрабанден внос на стоки през ГКПП Капитан Андреево. Разпространявали ги в цяла България както чрез директни продажби с посредничеството на куриерски фирми, така и чрез складове на едро. Такива имало в Димитровград и в Слънчев бряг.

Други шестима души са арестувани за продажба на маркови стоки - дрехи и парфюми в Русе, които продавали в София.

Ментетата, които властите задържат по време на акции, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са. По закон след това се унищожават.