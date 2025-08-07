До края на годината получаваме и противотанковите ракети "Джавелин", и бойните машини "Страйкър"

Доставката на противотанковите ракети "Джавелин" ще бъде синхронизирана с тази на първите бойни машини "Страйкър". Това стана ясно от писмен отговор на военния министър Атанас Запрянов на въпрос от зам.-председателя на комисията по отбрана Ивайло Мирчев. През юни пък Запрянов обясни, че първите 33 "Страйкър"-а трябва да бъдат доставени до края на годината.

През април парламентът ратифицира споразумение за купуване на противотанкови ракети Javelin за над 100 млн. долара. Тази покупка е част от голямата сделка за 198 бойни машини "Страйкър" за 2,2 млрд. лева.

България официално поиска да ремонтира и поддържа бойните машини и е получила "позитивен отговор". Освен това машините ще бъдат сглобявани в "ТЕРЕМ - Ивайло" край Велико Търново. Очакваше се първите да пристигнат през второто тримесечие на 2025 г., а подобренията в завода да приключат през август. На изслушване в парламентарната комисия по отбрана през юни, Запрянов заяви, че инвестициите са осигурени от правителството и по доклад от ТЕРЕМ засега договорите се изпълняват от строителните фирми в срок и до края на годината машините трябва да бъдат доставени.

Тази година очакваме 33 бронетранспортьора, а всички трябва да пристигнат до 2028 г. Заради това държавата увеличи капитала на ТЕРЕМ с още 17 млн. лв.

В отговора си министър Запрянов обяснява, че в процеса на подготовка и изпълнение на международните договори, с които е ратифицирана покупката на "Джавелин" и "Страйкър", е отчетено, че тя е от приоритетните проекти на военното министерство.

Относно подготовката на военните за работа с новите отбранителни системи, министърът отчита, че основно предимство в договорите по програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ, е прилагането на "комплексен подход". С него освен доставката на оръжейните системи, се доставят и резервни части, консумативи, средства за обслужване и подготовка на персонала.

По договора за противотанковите ракети "Джавелин" също е предвидено обучение и за обслужване на системите, и за тяхното бойно използване.