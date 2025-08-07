Община Варна плати 2,7 млн. лв. обезщетение заради бездействие на главния архитект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп







Близо 2,7 млн. лв. са били служебно изтеглени от бюджетната сметка на Община Варна, съгласно наложен запор, собщават от пресцентъра на общината.

Това се случва след като общината получи запорно съобщение от частен съдебен изпълнител за доброволно изпълнение на решението на Върховния административен съд от 17 юни тази година, по силата на което институцията следва да изплати

2 698 156 млн. лв. на дружествата „Тодор билд 2006" ЕООД и „Знамената" ЕООД поради бездействие на главния архитект през 2020 г.

Няма опасност за финансовата стабилност и администрацията изпълнява финансовите се ангажименти, уверяват в съобщение до медиите от финансовата дирекция.

Осъдителното решение е наложено по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, съгласно който държавата и общините отговарят обективно за всички вреди, пряка и непосредствена последица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни и общински административни органи.

Решението на съда отменя това на Административен съд – Варна от 20 декември 2023 г., което е в полза на Община Варна.

Според решението на съда главният архитект на Община Варна не е предал препис от влязло в сила разрешение за строеж от месец май 2020 г. на апарт-хотел в ЖК „Бриз-юг" в законоустановения срок, а близо една година по-късно.

Собственици на имота, в който вече има построен обект, са и ищци в производството срещу Община Варна. Съдът приема, че заради това забавяне те са получили от изпълнителя на обекта намален размер на обезщетението.

От администрацията обявиха, че след като заплатят сумата, ще предявят иск срещу главния архитект, съгласно закона, който задължава държавните служители да отговарят за вредите, които са причинили умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

Изпълняващият функциите кмет на Община Варна Павел Попов призова Виктор Бузев да освободи длъжността Главен архитект.

Към момента Бузев не е освободил поста си.