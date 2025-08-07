Бивш затворник превърна в наркодепо хотелска стая в Слънчев бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В наркодепо за марихуана, друсан чай, пико и дори кокаин, превърна хотелската си стая в Слънчев бряг бивш затворник от Ямбол.

53-годишният мъж е задържан около 15.15 ч. днес от служители на Районно управление - Несебър, съобщи говорителят на полицията Цветелина Рандева.

При проверка в хотелска стая в Слънчев бряг, обитавана от 53- годишния мъж - криминално проявения и осъждан, са намерени 300 грама марихуана, 100 гр. "друсан чай", 60 грама метамфетамин и 10 гр. кокаин. Дрогата е била разпределена в различни по големина полиетиленови пликове и готова за пласиране.

Открити са още шперцове - инструменти за отваряне на заключващи механизми, както и златни накити с неустановен произход, вероятно предмет на друго престъпление. По случая е образувано досъдебно производство.