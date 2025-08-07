Незаверено копие на акт за чужд имот вече няма да вади всеки, само чрез адвокат или нотариус (Обзор)

Това ще е сериозна спирачка пред опитите за измами, прогнозира министър Георги Георгиев

Незаверено копие от нотариален акт за чужд имот вече ще може да се получи само от самия собственик, а ако той не го даде, да се потърси съдействие от адвокат или нотариус. Няма обаче да се взима както досега, тоест всеки да може да изкара незаверен препис от службата по вписванията. Това следва от промените в правилника за вписванията, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието в четвъртък.

За подобна промяна съобщи преди време правосъдният министър Георги Георгиев. Според него това ще бъде сериозна спирачка пред опитите за имотни измами.

В момента всеки може да се сдобие с копие от чужд нотариален акт и така да получи пълен достъп до чувствителна информация на едно лице, на негови праводатели и други страни по сделката. Последните случаи, по които работим, показват, че

зачестяват опитите за фалшифициране на документи за собственост, като за образец се ползват истински

Това създава големи възможности за злоупотреби, което се потвърди от работата ни срещу имотната мафия, категоричен бе министър Георгиев.

“С изменението не се ограничава възможността на човек, който възнамерява да придобие имот, да проучи дали продавачът е действителният собственик и дали няма вписани права на трети лица”, обясняват в мотивите си авторите на предложенията.

Досега практиката беше такава. Всеки, който възнамарява да купи апартамент, къща или земя, отиваше в службата по вписвания, за да получи незаверен препис от нотариалния акт. По този начин бъдещият купувач можеше да разбере дали човекът, който продава имота, е действителният собственик, дали не притежава само част от него, а да твърди, че владее целия.

Също така дали имотът не е с тежести и права да имат трети лица, например учредено или запазено право на ползване, което се записва също в нотариалния акт. Както е известно, ползвателят на даден имот всъщност притежава повече права и задължения от самия собственик - той плаща данъците, таксите, консумативите, може да дава имота под наем и не може да бъде изгонен от него. Прекратяването на правото на ползване е изключително трудно. За това е и много важно подобна тежест на имота да е известна преди покупката.

Всякакви преписи - незаверени и препис-извлечения, ще могат да получат нотариусите и техните служители, както и адвокатите и сътрудниците им, става ясно от предложенията в наредбата.

В нея се посочва, че такива ще се издават на страните по сделката, на техните преки представители по закон или упълномощени от тях. Също така такива

ще могат да получават още частните съдебни изпълнители, съдът, прокуратурата и следствието

Според вносителите на предложенията така ще се осигуряват повече гаранции за защита на правото на собственост. Те посочват, че по този начин ще се избягва намесата в личната сфера на гражданите и ще се ограничава възможността за извършване на имотни измами.

Очакваните резултате от промените са намаляване на незаконното разпореждане с чужд имот и увеличаване на чувството за сигурност у гражданите и тяхното доверието в институциите.