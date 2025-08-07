Оставиха в ареста 21-годишен, отнел две коли и шофирал пиян из Габровско

По искане на Районна прокуратура – Габрово 21-годишен мъж е задържан за противозаконно отнемане на автомобили и за шофиране в пияно състояние

Районна прокуратура – Габрово е привлякла в качеството на обвиняем Г.А. за това, че на 5 август в дряновското село Гостилица и в село Буря, община Севлиево, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди коли - съответно л.а."Мицубиши Спейс рънър" и "Опел Вектра", с намерение да ги ползва, като използвал оригинални ключове. Апашът действал в пияно състояние и при условията на повторност. Единият от автомобилите е оставен без постоянен надзор в землището на с.Буря, като е последвала повреда на превозното средство. С опела е спрян в землището на общ. Севлиево и при проверка за алкохол дрегерът показал 1,8 на хиляда.

Двата автомобила са били паркирани отключени и ключовете били оставени в тях. Обвиняемият взел автомобила от с. Гостилица, катастрофирал с него в с. Буря, след което взел втория автомобил. Докато шофирал бил спрян от полицейские екип.

Мъжът вече е осъждан два пъти за идентични престъпления с присъди, влезли в сила съответно на 20.05.2025 г. и на 01.08.2025 г.

Предвиденото наказание за извършените от него противозаконно отнемане е лишаване от свобода от 1 до 8 години и от 1 до 3 години за шофиране пиян.

Определението на РС-Севлиево, с което на лицето е взета мярка за неотклонение задържане под стража, подлежи на обжалване пред ОС Габрово.