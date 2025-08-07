ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лекари без граници": Има насилие над цивилни в на...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21066212 www.24chasa.bg

Мамят пловдивчани с фалшиви оферти за карти в рейса

24 часа Пловдив онлайн

676
Автобус № 37 в Пловдив.

Публикували са неистински отзиви на "доволни клиенти"

Нова фалшива страница за безплатен градски транспорт в Пловдив се е появила в социалните мрежи, съобщават от общината.

Офертата предлага „лимитирана" карта за безплатно пътуване за шест месеца срещу заплащане на символична сума. За заблуда на потребителите на страницата се използва логото на община Пловдив и са публикувани фалшиви положителни отзиви от "доволни клиенти".

От градската управа призовават гражданите да бъдат особено внимателни с подобен тип оферти онлайн и да не се доверяват на съмнителни страници в интернет.

За достоверна и актуална информация, свързана с обществения транспорт в Пловдив, следете официалната страница на общината: https://www.plovdiv.bg/item/transport/

Автобус № 37 в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство