Мамят пловдивчани с фалшиви оферти за карти в рейса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публикували са неистински отзиви на "доволни клиенти"

Нова фалшива страница за безплатен градски транспорт в Пловдив се е появила в социалните мрежи, съобщават от общината.

Офертата предлага „лимитирана" карта за безплатно пътуване за шест месеца срещу заплащане на символична сума. За заблуда на потребителите на страницата се използва логото на община Пловдив и са публикувани фалшиви положителни отзиви от "доволни клиенти".

От градската управа призовават гражданите да бъдат особено внимателни с подобен тип оферти онлайн и да не се доверяват на съмнителни страници в интернет.

За достоверна и актуална информация, свързана с обществения транспорт в Пловдив, следете официалната страница на общината: https://www.plovdiv.bg/item/transport/