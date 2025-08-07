Дебора след освобождаването на Георги: Животът ми не струва 10 000 лева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„В случая аз излизам затворник, защото стоя у нас, а престъпникът се разхожда на свобода за 10 000 лева. Аз не мисля, че животът ми струва 10 000 лева. И всички рани и белези, които са по мен, не говоря само за физическо състояние, а и за психическо."

Това каза Дебора Михайлова по повод освобождаването на Георги Георгиев от затвора пред bTV.

„Притеснявам се страшно много за семейството си в момента, цялата треперя откакто съм разбрала. Ще си търся правата и ще се пазим", добави тя.

Дебора разказа, че е преминала през много болка и страдание през всичките тези месеци.

Георгиев беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева. Съдебното определение е с днешна дата и подлежеше на незабавно изпълнение. Наказателното производство срещу него продължава.

Нападението, извършено в Стара Загора, включва обвинения за причиняване на многостепенна средна телесна повреда на тогава 18-годишната Дебора. Според повдигнатите обвинения деянието е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин, като нараняванията са нанесени с макетен нож. В резултат на тях Михайлова получи над 400 шева.