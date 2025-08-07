Пътят на шефката на КЗП Мария Филипова за служебен премиер открит – предложиха я за зам.-омбудсман (Обзор)

Обществената защитничка Велислава Делчева вече декларира, че тя не би приела

Кандидатурата на Мария Филипова за заместник на омбудсмана официално е издигната от Българската асоциация за активни потребители. Така настоящата председателка на Комисията за защита на потребителите става потенциален служебен премиер, тъй като омбудсманът и заместникът му са в краткия списък, от който президентът може да избира за поста.

Новата обществена защитничка Велислава Делчева вече декларира, че ще откаже подобна покана.

На 30 юли тя откри процедура за избора на свой заместник, като даде 7 дни на неправителствените организации по правата на човека да предлагат имена. Още тогава неофициално се чу, че Филипова ще е сред тях.

Измежду предложените му омбудсманът може да внесе в парламента само име. Кандидатът ще бъде изслушан от комисията на НС за гражданското участие, после се гласува в пленарна зала. Очаква се това да стане скоро след депутатската 33-дневна ваканция, която е до 3 септември. С избора на зам.-омбудсман ще бъде запълнено и последното място в “домовата книга” за служебни премиери.

Преди парламентът да избере за омбудсман предложената от ГЕРБ Велислава Делчева, дори се говореше, че Мария Филипова ще бъде издигната за титуляр. Но тогава не бе сред номинираните.

39-годишната Филипова бе назначена за шеф на Комисията за защита на потребителите през май миналата година. И веднага поведе кампании срещу големите бизнеси - банки, телекоми, вериги, търговци на горива. Сега, в хода на мерките срещу поскъпването преди въвеждането на еврото, Филипова и нейната комисия са още по-активни по контрола над цените. А с промените в Закона за еврото на КЗП се дават допълнителни правомощия да преценява дали търговци не ги вдигат необосновано.

Именно защитата на потребителите ще бъде сред основните приоритети на Филипова, ако стане заместник-омбусман. Към кандидатурата ѝ е приложено мотивационно писмо, в което тя заявява, че водещо за институцията на омбудсмана трябва да е близостта до хората, а в своята дългогодишна работа в държавната администрация тя винаги е работила в тази посока - да се подава ръка на гражданите. Защита на правата им като потребители на услуги вижда като свое амплоа настоящата шефка на КЗП.

Преди да оглави тази за потребителите, Филипова бе зам.-председател на комисията за финансов надзор, а до 2019-а бе начело на Държавната комисия по хазарта. В качеството си на такава тя бе сред основните свидетели по делото срещу Васил Божков и обяви в съда, че обвиненият бизнесмен ѝ е предлагал по 10 хил. лв. на ден, за да прави каквото ѝ нареди. Той бе обвинен и в нападение и опит да я изнасили в кабинета ѝ в КФН. Юристката е работила и в Българската банка за развитие, Агенцията по вписванията и тази за приватизация.

Още две кандидатури са предложили на омбудсмана - Деница Димитрова и Марина Кисьова де Хеус.

Димитрова бе депутат от НДСВ в 40-ото НС, от години е в сферата на социалната политика и правата на хората с увреждания, сред които е и самата тя. Работи и с “Карин дом”, които я номинират заедно с Националната мрежа за децата. Преди 10 г. пак бе предлагана за зам.-омбудсман. Марина Кисьова де Хеус е член на Националния съвет по равнопоставеността на мъжете и жените към МС. Тя е предложена от собствената си фондация - “Екатерина Каравелова”, която се бори за равни права на половете. Иска като зам.-омбудсман да работи срещу дискриминацията по пол, етнос, сексуална ориентация.

В първото си телевизионно интервю миналата седмица Велислава Делчева заяви, че според нея омбудсманът няма място в “домовата книга”, защото длъжността му е да защитава човешките права, което не съвпадало с профила на премиер.