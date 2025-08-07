50 милиона евро за новия Симеоновски лифт (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ще се правят нови стълбове и станции, проектът е на водещите производители в света

Към Витоша с метрото - качването за кабината ще е от бъдеща метростанция

На ход са депутатите, които още наесен трябва да променят закони

Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана!

Това написа в социалните си мрежи кметът на София Васил Терзиев, след като и той получи официално проекта от собственика на лифта - “Витоша ски” АД (TechnoAlpin).”

Това стана възможно, след като проектът

бе представен на правителството през юни на голяма среща, в която участва и австрийският предприемач Ерих Гумерер

- собственик и изпълнителен директор на TechnoAlpin. Тогава той пристигна специално в София, за да представи проекта пред министъра на туризма Мирослав Боршош и министъра на спорта Иван Пешев.

В създадената от Боршош работна група бяха изслушани всички заинтересовани страни и събрани всички предложения през годините. На тяхна база вече са изготвени и внесени в парламента законодателни промени, като водеща е комисията по регионално развитие, чийто председател Николай Нанков лично е ангажиран с казуса.

Става дума за изменения в Закона за горите, този за устройство на територията, както и в Закона за устройство и застрояване на Столичната община.

TechnoAlpin е най-големият производител на технологичен сняг в света, като ще осигурява трасетата и снежното покритие на предстоящата зимна олимпиада в Милано и Кортина (Италия).

Планът е разработен от двата най-големи производителя на лифтове в света “Допелмайер” и “Лайтнер”. Кметът на София Васил Терзиев е доволен, че първата стъпка към новия лифт е направена. СНИМКА: Георги Кюрпанов

“Допелмайер” реално разполага със старото съоръжение, което вече няма как да се поддържа, и Симеоновския лифт, който остана единственият работещ на Витоша през последните години,

бе спрян в края на 2023 г.

Той е пуснат в експлоатация през 1982 г., като тогава е бил експериментално съоръжение за производителя. В европейски ски курорти има и по-стари работещи, но до приватизирането на съоръженията от “Витоша ски” през 2007 г. кабинката не е поддържана добре, не били купувани оригинални резервни части. Това е причината за бързата амортизация на лифта и категоричната препоръка на “Допелмайер” е да се изгради съоръжение, което отговаря на стандартите на ЕС.

На срещата в МС през юни още веднъж е потвърдено, че

за да се направи нещо модерно, трябва да се променят стъпките на сегашното трасе,

което обаче е забранено според действащи разпоредби на Закона за горите. След нея столичният кмет помоли TechnoAlpin като собственик на “Витоша ски” АД да предостави до края на август изготвения проект за реконстукция на въжената кабинкова линия. Което компанията е направила в съкратен срок.

От съобщението на Терзиев сега става ясно, че разработката на двата водещи производители в света залага въпросните промени в стълбовете и станциите на неработещия лифт.

Проектът се изчислява на около 50 милиона евро. Допълнително е включен и вариантът началната станция да бъде преместена под околовръстното шосе, където е планирана спирка на метрото при едно от следващите му разширения.

Новият Симеоновски лифт ще е оборудван с

8- или 10-местни кабинки

В поста си Терзиев напомня, че през април екипът му представи своята “Визия за Витоша”, в която първатата стъпка е именно инвеститорът да даде идейния проект, а следващите са законодателните промени и актуализация на Плана за управление на Природен парк “Витоша”. Отговорността на Столичната община е по приемане на подробни устройствени планове.

“Вече работим по нужните градоустройствени процедури. Ще положим максимални усилия да свършим своята работа, ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята”, обещава столичният кмет.

Старият устройствен план изтече преди 11 г. Новият бе изработен с евросредства, но и неговият срок изтече, защото бе за периода 2015-2024 година, а след изготвянето така и не видя бял свят - потъна в екоминистерството. Надеждата е НС да се заеме още през есента с промените в закона. Иначе няма как да се предприеме възстановяване на съоръженията, тъй като сега важат забрани - според експертите вкарвани под натиска на “зелен рекет”.

Още през май 2024 г. пък от “Витоша ски” представиха концепция, според която в следващите между 2 и 6 години

в развитието на Витоша ще бъдат вложени повече от 100 млн. евро

Първата фаза включва цялостно обновяване на лифтовете и инсталиране на инфраструктура за правене на сняг. Говори се и за влековете, рекултивация на ски писти, използване на ВЕИ енергия, нови паркинги.

На този фон общината успя да увеличи броя на автобусите до планината, макар и с малко. Планираше да закупи още 10 нови, за да е достъпна Витоша за софиянци, но поръчката бе прекратена. Ще се направят и 4 нови туристически паркинга в подножието на Витоша, два от които ще са в Железница и един - в Бистрица. А в Драгалевци близо до лифта и спирката на автобус № 66 ще има многоетажен буферен паркинг.