Гори пожар до българо-гръцката граница

Пожар е избухнал в четвъртък следобед в района на село Мелитена в съседна Гърция, пишат регионалните издания. Пламнала е гора по южните склоновете на Родопите, под връх Вейката, пише Нова.

Според гръцките пожарни служби огънят е тръгнал от мълния. На този етап няма застрашени населени места. 36 пожарникари работят на терен, помагат самолети и хеликоптери.

През 2022 година именно там България помни един от най-опустошителните горски пожари. Тогава изгоряха близо 10 хиляди декара горски масив, а пожарникари от двете страни на границата дълго се бореха с пламъците.