Младият художник Пламен Овчаров очарова ценителите с вълнуващи портрети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес в Художествена галерия ,,Кирил Петров" - Монтана беше открита временната живописна изложба ,,Портрет", с автор Пламен Овчаров, който представя 17 живописни платна, рисувани в последните няколко години.

Пламен Овчаров е млад художник, роден през 1998 г. в град Русе. Средното си образование придобива в Национално училище по изкуствата ,,Проф. Веселин Стоянов" в родния си град, завършвайки специалност ,,Живопис". Снимка: Камелия Александрова

Специалност ,,Живопис" завършва и като студент във Великотърновския университет и в Националната художествена академия, придобивайки образователно-квалификационните степени ,,Бакалавър" и ,,Магистър".

,,Портретът" е основният жанр, чрез който художникът изразява творческите си виждания. Платната му са изпълнени в техниката на традиционната маслена живопис.

Своето вдъхновение Пламен Овчаров открива в художественото наследство на Френския академизъм, Реализма, Неокласицизма, Сецесиона и Ар Нуво, а също и в творчеството на художници, като Жан Огюст Енгър, Александър Кабанел, Уилям Бугеро, Алфонс Муха и други.

17 на брой са платната, които избира да покаже в Монтана. Те са рисувани в последните няколко години и проследяват израстването му като дипломиран художник. Често срещан стилистичен похват в картините му, е този на еклектичното смесване, което обединява обемно третираните човешки фигури и лица, на преден план, с плоскостно-декоративни фризове, хералдически знаци и цветни фонове зад тях. Този творчески избор може и да лишава част от произведенията от дълбочина в перспективно и в планово отношение, но откроява емоцията, която човешките лица изразяват.

Към настоящия момент Пламен е член в дружеството на Русенските художници, а част от по-значимите му участия са тези в Националния младежки конкурс за изобразително и приложно изкуство в Русе и Golden Time Talent в Лондон.

Временната изложба ,,Портрет" може да бъде разгледана от 8 до 23 август.