ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превръщат в лятна сцена част от амфитеатъра на Соф...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21066740 www.24chasa.bg

Пожар гори между хасковските села Елена и Момино

732
Пожарна Снимка: Архив

Нов пожар избухна в следобедните часове днес в област Хасково - този път между селата Елена и Момино в община Хасково, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Пламъците вече навлизат в горски терен, а ситуацията се развива динамично. Горят смесена гора, сухи треви и храсти.

На място работят осем екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". В гасенето е включена и тежка верижна машина, която прокарва просеки с цел ограничаване на огъня и недопускане на разрастването му.

На мястото на огнището е заместник-кметът на Хасково Динко Тенев, съобщиха от пресцентъра на общинатаза БТА. Там е и целият наличен състав на Общинско лесничейство - Хасково и техника от общинското предприятие "Екопрогрес", която подпомага огнеборците. Няма опасност за населението в Елена и Момино, увериха от общината.

В същото време на територията на област Хасково и в момента продължава потушаването на големия пожар в общините Харманли и Любимец в западните склонове на Сакар планина, който гори от понеделник. Днес на място бе директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов. 

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство