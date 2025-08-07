ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътят на шефката на КЗП Мария Филипова за служебен...

Асеновградчани за ново незаконно сметище: На какво прилича? Точно до гробищата е

Мая Вакрилова

Незаконно сметище расте на околовръстното шосе на Асеновград по пътя за Кърджали. Снимка: ФБ

Чистим редовно, но ако хората не пазят, няма как да се поддържа, отвръща градската управа

Ново незаконно сметище на улица "Миньор" в Асеновград близо до околовръстния път за Кърджали предизвиква лавина от недоволство сред местните жители. "На какво прилича? На метри от гробищния парк е", негодуват хора на града. По думите им възмутителна е и окаяната пътна настилка наоколо –  дълбоки дупки и неравности. А купчината с отпадъци е пречка за шофьорите. Според водачи боклукът вече навлиза в пътното платно, като на места са принудени да навлизат в насрещното, за да го заобиколят.

"Цялата околия е едно сметище",  "Нищо не се разчиства редовно. Вдигат отпадъците и след ден-два наново е пълно с боклук", гладят част от гневните коментари. 

От община Асеновград твърдят, че мястото се почиства редовно както с техника, така и ръчно. Била в ход обществена поръчка за избор на нова фирма изпълнител, която да поеме ангажимента да се справя с нерегламентираните замърсявания в района. "Имаме получени сигнали за това нерегламентирано депо, на които ще отговорим", допълват още от администрацията.

И допълват, че колкото и да чистят, ако хората не пазят, няма как да е поддържано. 

