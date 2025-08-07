Локализираха пожара на Шуменското плато

Локализиран е пожарът на Шуменското плато, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова. Тя добави, че в гасенето на пожара са се включили и доброволци, както и екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав.

Първият сигнал за пожара е приет в 19:30 ч. Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път поради пожара, съобщи по-рано днес Йорданова, предаде БТА.

От началото на годината до момента екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен са ликвидирали 325 полски и горски пожари. На 14 юли със своя заповед областният управител на Шумен Катя Иванова разпореди допълнителни мерки в региона поради висока опасност от пожари в резултат на продължителното засушаване, екстремалните температури и наличието на вятър. Общо 33 са пожарите на територията на Североизточното държавно предприятие през юли. Кметът на Шумен проф. Христо Христов определи със своя заповед за пожароопасен сезон времето от 1 април до 31 октомври 2025 г.