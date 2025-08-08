ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп ще е домакин за мирното споразумение между А...

Дебора след освобождаването на Георги: Не излизам от къщи. Престъпниците имат повече права от жертвите

Дебора Михайлова

Не се чувствам добре. Разочарована съм. Това каза Дебора Михайлова пред БНТ по повод освобождаването на Георги Георгиев от затвора.

Събуждам от всеки един шум. Времето ми минава с болка. Животът ми не струва 10 хил.лв., каза още Дебора. Ничий живот не бива да струва 10 хил. лева, допълни момичето. След като Георги вече е на свобода и може да посещава абсолютно всички обществени места - има къде да се засечем, не знам какво е в главата му. Чакам какво ще се случи, коментира тя, потърсена и от bTV.

 В България престъпниците имат повече права от жертвите. Надявам се на справедлива присъда, допълни тя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

