Деца с пиратки подпалили Шуменското плато?

Димът от пожара в Шуменското плато СНИМКА: Ирена Петрова

Деца са си играли с пиратки в района и вероятно те са предизвикали пожара на Шуменското плато. Това са разказали очевидци, предаде БНР.

Пламъците бяха видими и от града в четвъртък, усещаше се миризмата, имаше гъст дим над хълмовете. Полицията ограничи достъпа към паметника "Създатели на българската държава". На мястото бяха изпратени екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, подпомагани от десетки доброволци.

По информация от снощи огънят в местността "Мечката" на Шуменското плато е локализиран. Огнеборците и доброволците останаха на мястото, за да гасят и контролират огнищата.

В отделни райони на страната продължава работата за потушаване на пожари. Екипите, изпратени в Сакар, полагат усилия да не се допусне разширяване на пожара там. В четвъртък следобед пък избухна нов пожар в Хасковско - между селата Момино и Елена.

