Жена даде спестяванията си на ало измамник, предст...

Булдозер и 5 екипа пожарникари се борят с огъня между селата Елена и Момино

Пожарникар Кадър: bTV

Пожарът, избухнал в района между хасковските села Елена и Момино вече се разпростира на площ от 1000 дка. С него се борят пет противопожарни екипа и булдозер.

Два са активните пожари в област Хасково днес. Големият горски пожар в Сакар все още не е овладян.

"Има отделни огнища, по които се работи. 10 екипа пожарникари са на място, но няма опасност за селата", заяви старши-комисар Митко Чакалов, директор на РДПБЗН Хасково, пред bTV.

"Пожарът обхвана широколистна гора, със складирана в нея отсечена дървесина за огрев, пасища, треви и храсти. 5 екипа пожарникари и един булдозер са на място. Помагат горски и доброволци", добави той.

От община Хасково предстои да обявят частично бедствено положение в района. Такова все още е в сила и в общините Харманли и Тополовград.

