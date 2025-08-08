ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват кой стреля по мъжа в Морската градина във Варна

1976
Морската градина във Варна Снимка: Архив

Полицията продължава да издирва кой стреля в Морската градина във Варна. В сряда привечер, около 18,45 ч., 41-годишен мъж беше ранен с въздушно оръжие в коляното, докато се разхожда на оживена алея, а лекарите извадиха от крака му сачма с размер около половин сантиметър, предаде Би Ти Ви.

Главен инспектор Иван Димитров, началник на "Охранителна полиция" в 1 РПУ-Варна съобщи, че работата по разследването продължава, като се приобщават видеозаписи от по-широк периметър. На самото място няма изградено видеонаблюдение. Разпитвани са и свидетели, установени от полицейските екипи на мястото. Чака се и експертизата за сачмата, извадена от пострадалия.

По първоначални данни е стреляно с въздушно оръжие. 

Илия Коев, зам.-кмет на общината заяви, че е планирано на мястото да бъде изградено видеонаблюдение. Средствата са осигурени.

Пострадалият е в добро състояние, на домашно лечение.  

