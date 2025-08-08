Коне препускат през столичния квартал "Люлин" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как коне препускат свободно през столичния квартал "Люлин".

Кадрите показват как животните преминават спокойно сред автомобилите, създавайки необичайна гледка за градската среда на София.

Според граждани подобни ситуации се случват периодично, въпреки забраните за движение на животински впрягове по централни улици и булеварди. Законодателството предвижда санкции за подобни нарушения, но според коментари в мрежата контролът е слаб.

Към момента няма официална информация дали органите на реда са предприели действия по случая, информира dariknews.

При друг случай потребители в социалните мрежи се шегуват, че „люлински каубои са си забравили коня". „Ако може, да си го приберат", допълват свидетелите.