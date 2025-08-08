ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена даде спестяванията си на ало измамник, предст...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21067752 www.24chasa.bg

Коне препускат през столичния квартал "Люлин" (Видео)

2432
Кон на междублоково пространство в "Люлин - 5" Снимка: Фейсбук/Ani Georgieva

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как коне препускат свободно през столичния квартал "Люлин". 

Кадрите показват как животните преминават спокойно сред автомобилите, създавайки необичайна гледка за градската среда на София.

Според граждани подобни ситуации се случват периодично, въпреки забраните за движение на животински впрягове по централни улици и булеварди. Законодателството предвижда санкции за подобни нарушения, но според коментари в мрежата контролът е слаб.

Към момента няма официална информация дали органите на реда са предприели действия по случая, информира dariknews.

При друг случай потребители в социалните мрежи се шегуват, че „люлински каубои са си забравили коня". „Ако може, да си го приберат", допълват свидетелите.

Кон на междублоково пространство в "Люлин - 5" Снимка: Фейсбук/Ani Georgieva

Добро утро Люлин! Успешна седмица!

Posted by Rumyana Bivolarska on Sunday, August 3, 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство