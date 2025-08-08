Арестуваха спасител на плажа в Обзор за наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха спасител с дрога на централния плаж в Обзор, съобщиха от полицията. Той е държал наркотици на поста си, от който трябва да осигурява безопасността на хората в морето. Не се съобщава дали е давал дежурствата си дрогиран.

На 7 август служители от Районно управление – Несебър извършили проверка на пост № 6 на централния плаж в Обзор след получен сигнал, че спасител, работещ там, държи наркотици.

Полицаите установили, че 38-годишен мъж от Стара Загора, с криминално минало, има в себе си две пликчета с бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 3 грама и пликче с марихуана с тегло около 1 грам.

При последвал обиск в квартирата му на ул. „Г. С. Раковски" в Обзор е открита още една свивка със суха зелена тревна маса (марихуана) с тегло около 7 грама.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.