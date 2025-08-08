Пожарът в Шуменското плато е напълно овладян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарът в местността „Мечката" на Шуменското плато е напълно овладян. За това съобщава репортер на Радио Шумен, цитиран от БНР.

Екип на пожарната дежури на мястото и оглежда за тлеещи места. Към този час се извършва ротация на екипите.

Снощи противопожарни екипи, водоноски на община Шумен и десетки доброволци се включиха в гасенето.

Огънят обхвана част от борова гора на около километър от града. За няколко часа той беше локализиран и потушен.

Очевидци казаха, че деца са си играли с пиратки в района и вероятно те са предизвикали запалването.

Огнеборците и доброволците останаха на мястото, за да гасят и контролират огнищата.