Пожарът в Шуменското плато е напълно овладян

Пожарът в местността „Мечката" на Шуменското плато е напълно овладян. За това съобщава репортер на Радио Шумен, цитиран от БНР.
Екип на пожарната дежури на мястото и оглежда за тлеещи места. Към този час се извършва ротация на екипите.
Снощи противопожарни екипи, водоноски на община Шумен и десетки доброволци се включиха в гасенето.
Огънят обхвана част от борова гора на около километър от града. За няколко часа той беше локализиран и потушен.
Очевидци казаха, че деца са си играли с пиратки в района и вероятно те са предизвикали запалването.
Огнеборците и доброволците останаха на мястото, за да гасят и контролират огнищата.