Спипан да шофира пиян в Асеновград бързо се споразумя с прокуратурата

Остава без книжка за година и половина

По-малко от седмица след като беше засечен да шофира пиян в Асеновград водач призна вината си и договори наказание с прокуратурата. Той бил спрян за проверка на 1 август т. г. на ул. „Цар Иван Асен II" зад волана на пежо и дрегерът отчел 1,67 промила. Бил задържан за 24 часа и след това освободен с мярка "подписка".

Мъжът, който работи в една от пещите в КЦМ, до момента е неосъждан. Присъдата му е 6 месеца условно с изпитателен срок от 3 години, както и глоба от 500 лв. Той ще трябва да заплати и стойността на колата от 2800 лв., защото не е негова. Водачът остава без книжка за година и половина, предвижда още споразумението, одобрено вчера от Районния съд в Асеновград.