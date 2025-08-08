Нов смъртоносен наркотик - нитазен, 1000 пъти по-мощен от хероина на пазара

България е в третата нарковълна, новата дрога е нетазенът

Слонската упойка води до разлагане на кожа и части от тялото и ампутация

Нитазен е новата смъртоносна дрога в четвъртата вълна от използване на различните синтетични опиати, в която се намират в момента в САЩ, Европа, Канада, Австралия. България засега е в третата вълна - предимно се използва фентанил.

Той е от групата на нитазените, които се появили на пазара в Европа през 2019 г. Приличат на фентанила, но той е одобряван за използване в хуманната медицина, а нитазените - не, защото са около 1000 пъти по-мощни от хероина. Често се смесват.

Четвъртата вълна се характеризира с това, че се смесват различните синтетични опиониди и познатите други наркотици, обясни експертът.

Това обясни Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в митниците, пред Би Ти Ви. Стефан Бакалов Кадър: bTV

Много често хората използват новите синтетични дроги несъзнателно, без да знаят- т.нар. спайкване, разказа той. Случва се хора, които искат да пробват "меки" или "леки" наркотици и като канабис продукти и полусинтетични наркотични вещества или пък бензодиазепини, които се ползват за депресивни състояния, да получат фалшифицирани продукти - такива, в които е сложено друго. Става дума именно за различни видове нитазени, обясни Бакалов.

Тогава започват фаталните инциденти. Човек си поръчва от нелегален производител ксанакс или адерал, а всъщност получава фалшиви, които съдържат фентанил. Защо се прави?

Нитазените са много по-евтини и печалбата скача многократно, това е основната причина, посочи експертът.. Другата е търсеният ефект - няколко вида смесена дрога води до няколко различни ефекта и така търсенето на въпросния продукт от конкретния дилър скача.

Фентанилът, който е рисковият за България синтетичен наркотик в момента, е припознат от маргиналните групи хероинозависими като заместител, обясни още Бакалов. Поради ниската информираност в такива групи се получават повечето смъртни случаи. Третата вълна на наркокризата в света се характеризира именно с масовото вкарване на фентанила. той се слага дори в кокаина и хората, които си мислят, че вземат чист кокаин, не са защитени. И ксилазин се вкарвал в различни видове продукти.

Полиупотребата на наркотични вещества, която масово се случва, е унищожителна за организма, подчерта експертът.

А т.нар. слонска упойка - вид транквилант от ветеринарната медицина (кадри от жертви на която виждаме от САЩ), наистина превръща хората в зомбита - поддържа човек в състояние като будна кома. Хората може да стоят изправени с часове в замръзнала поза. Допълнителни "екстри" са разлагане на кожата и различни части от тялото, налага се ампутация.

По Черноморието в момента традиционно се почва от метамфетамини и различни видове кокаин, различни полусинтетични наркотици и канабис продукти. Възрастовата група е от 13-годишни деца до 50-60- годишни. За мен е изключително странно хора на 40-50 години да използват райски газ, изглежда смешно и трагично, коментира Стефан Бакалов.

Работата с децата за нас е основен приоритет, всички институции са обединени в това, каза още той.