Мъж и жена чупиха кола прозорци на жилище в Плевен

1664
Полиция СНИМКА: 24 часа

48-годишен мъж и 46-годишна жена потрошиха кола в Плевен, съобщиха от полицията.

На 7 август е подаден сигнал от жена, че се нанасят материални щети по автомобила ѝ и се чупят прозорци на обитаваното от нея жилище.

Извършителите са заловени. Установено е , че са срязани четирите гуми, счупени са предно и задно обзорни стъкла, както и четирите прозореца на вратите, двете странични огледала, предните фарове с мигачи, задния десен стоп, изкривен е покрива, липсвала задната регистрационна табела на автомобила.

Иззети са сгъваем нож и други веществени доказателства. По случая се води разследеване.

Полиция СНИМКА: 24 часа

