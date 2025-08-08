Жена даде спестяванията си на ало измамник, представил се за служител на НСО

Възрастна жена от Свиленград е дала спестяванията си на ало измамник. Това съобщиха от полицията.

На 7 август в 21 ч. е получен сигнал от потърпевшата. Тя заявила, че около 16 ч. е получила обаждане от скрит номер. Мъж, представил се за служител на НСО й заявил, че двама престъпници ще посетят банката й и ще изтеглят парите й от пенсионните фондове.

За да се предпази било по-добре тя да изтегли парите си и да ги остави в двор на местно училище. След като му се доверила, жената изтеглила спестените си 4000 лева и ги оставила на посоченото място до кош за смет.

Часове след като разбрала, че е измамена – позвънила в полицейското управление. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.