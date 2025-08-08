Намериха издирвано момиче от социален дом, у него е открит канабис

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

17-годишно момиче, настанено в социален дом в радомирското село Дрен и обявено за издирване на 4 август, е открито. Това съобщиха от полицията.

Служители от РУ – Радомир предприели действия за установяването на момичето. Следите повели към апартамент в жилищен комплекс „Арката".

Там момичето било открито и последвал личен обиск, при който от него полицаите иззели пликче, съдържащо суха зелена листна маса, реагирала на канабис при направения полеви наркотест.

Девойката е предадена на служителите от дома в с. Дрен, а по случая е образувана преписка за притежаване на наркотични вещества и работата продължава.