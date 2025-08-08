Екипи на Общината оказаха пълно съдействие, включително и с вода, на органите на РДПБЗН

За около три часа снощи, 7 август, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен с помощта на доброволци и екипи на Община Шумен успяха да овладеят пожара на Шуменското плато. Той възникна около 20:00 ч. на 7 август над чешмата Фатмаджика по панорамния път към Паметника „Създатели на българската държава“. По информация на експерти от ПП „Шуменско плато“ причината за пожара е непредпазлива игра на деца с пиратки.

Община Шумен предостави две свои цистерни с вода с общ обем 12 тона. С тях се пълнеха на място пожарните автомобили.

На фейсбук страницата на Общината към 22:15 ч. беше публикувана информация за гражданите, в която се посочва, че служители на общинските предприятия „Чистота“ и „Паркове и обредна дейност“ пълнят цистерните, за да осигуряват вода за пожарните коли. Огнищата по пътя към Паметника се локализираха. Общината помогна на шестте екипа на Пожарната.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов благодари за всеотдайността на служителите на Пожарната, доброволците и хората от ръководството на Общината, които бяха на терен и лично участваха в помощта. Към 22:40 ч. кметът публикува информация, че пожарът е вече овладян, като на терен през нощта останаха дежурни екипи.