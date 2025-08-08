16-годишен с мотор загина при удар с крава край Велинград

Тежък пътен инцидент с починало момче е регистриран снощи малко преди 23.00ч. на пътя между Велинград и село Кръстава. 16-годишен и неправоспособен тийнейджър от село Кръстава взел мотоциклет "Сузуки", собственост на неговия баща и решил да се повози, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Заедно с него на мотора бил и негов 16-годишен връстник от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намиращо се на пътя селскостопанско животно-крава.

В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място. Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик .