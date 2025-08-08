За да откликне с грижа към индивидуалните изисквания на своите кандидати, училището превръща август във време за стъпка напред

След класирането за държавните гимназии поемете глътка въздух и обмислите какви са алтернативите за образование и развитие на вашия ученик и кое е най-доброто за неговото бъдеще.

Знаете ли, че…

За ЧСУ „Наука за деца“ общата култура не е просто семпъл изказ или пожелание към учениците, а сериозен ангажимент. Всестранното разгръщане на различни теми, проблеми, решения по всички изучавани предмети, превеждат учениците по пътя към техните бъдещи занимания като студенти и професионалисти.

Математиката е в сърцата и на малките, и на големите ученици в ЧСУ „Наука за деца“. Те печелят престижни състезания и олимпиади, а резултатите им от НВО са сред най-добрите в страната. Учителите обичат да казват, че математиката е със статут на изкуство в програмата на целия учебен комплекс, като чрез нея целят да развият математическата логика и алгоритмичното мислене. За състезателите от клуба по математика (Izzi Math Team) се организират нарочни школи и участия в УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика), както и други ученически формати, международни състезания, конференция и т.н.

За учениците с изявени заложби по информатика, математика и науки има възможност за ранно профилиране и по-задълбочена подготовка.

И за да не звучи твърде научно, много от учениците изявяват талант в изкуствата и спорта. Техните интереси се насърчават, а успехите им носят радост за цялата общност.

Разбрахте ли за профилиращото обучение, което…

Профилиращото обучение в гимназия SMART Science отговаря изцяло на нуждите на младите хора, съчетавайки техните интереси и потенциал в различни сфери. За да изберете подходящ профил заедно с вашия ученик, насоките по-долу могат да бъдат полезни:

Ако природните науки са желан избор за университетско образование и професионално развитие, но в същото време осъзнавате, че глобалният свят изисква владеене на чужди езици, богата обща култура и ключови компетенции, прочетете повече за профил „Природни науки“ тук: https://shorturl.at/2FmN2

Ако суперсилата на вашия юноша е математиката, ако компютърните науки и AI владеят ума му, програмата по информатика и вдъхновяващия екип от преподаватели е това, което търсите. За да бъде детето ви архитект на мечтите си и да излезе от матрицата на техничарското приложение на програмните езици, в профил "Математика и информатика" ще получи възможността да практикува програмиране и да опознае работата на учени, програмисти, IT специалисти. Към програмните езици ще добавите и човешките чужди езици, изучавани в гимназията. Вижте всичко за профила тук: https://shorturl.at/NOSg6

Ако във вашия ученик откривате творчески потенциал, организационни и лидерски умения, инициативност към извънкласни и доброволчески проекти, е добре да се научи да управлява личностните си ресурси: време, интереси и приоритети. Нека намери вдъхновение и да развие предприемаческия си дух, както и ключови компетенции и експертно бизнес познание. А трите западни езика ще го направят конкурентен в международен план. Вижте профил „Предприемачество“ тук: https://shorturl.at/kIADN

тук: Ако профилът на детето ви е изцяло хуманитарен, а интересите му са насочени към литература, история, пътешествия, тук ще открие стимул и вдъхновение със западните езици, но и ще добие добра грамотност по математика и природни науки; ще развие критично мислене и ще изгради увереност да представя идеи и концепции. Научете повече за профил „Обществени науки“: https://shorturl.at/c2evr

Още няколко причини да изберете гимназия SMART Science

Предимствата на гимназия SMART Science обхващат няколко основни аспекта:

Екипът от преподаватели. Учителите в гимназиален етап преподават в български и международни университети. Сред тях има известни учени и изследователи, които комуникират науките с лекота и вдъхновение.

Учителите в гимназиален етап преподават в български и международни университети. Сред тях има известни учени и изследователи, които комуникират науките с лекота и вдъхновение. Двуезичната програма с изучаване на три западни езика. Всички основни предмети (математика, природни и обществени науки) се преподават и на български, и на английски език. Учениците имат възможност да изучават допълнително немски или испански език.

Всички основни предмети (математика, природни и обществени науки) се преподават и на български, и на английски език. Учениците имат възможност да изучават допълнително немски или испански език. Българска и международна диплома от МОН и Cambridge.

от МОН и Cambridge. Общността . Във времето гимназия SMART Science изгради сплотена и позитивна общност от преподаватели, родители и ученици с общи ценности и цели. Заедно те участват в ежегодни събития, празници и благотворителни каузи, инициирани от учениците.

. Във времето гимназия SMART Science изгради сплотена и позитивна общност от преподаватели, родители и ученици с общи ценности и цели. Заедно те участват в ежегодни събития, празници и благотворителни каузи, инициирани от учениците. Средата . Гимназията заема място в една от най-желаните локации в столицата – София Тех Парк. Учениците поддържат контакт с учените и бизнеса в пространството чрез поредица от срещи. На тяхно разположение е и отличната спортна база на пространството с терени за футбол, тенис, волейбол, фитнес на открито. Учебните зали в гимназията са светли, просторни и уютни.

. Гимназията заема място в една от най-желаните локации в столицата – София Тех Парк. Учениците поддържат контакт с учените и бизнеса в пространството чрез поредица от срещи. На тяхно разположение е и отличната спортна база на пространството с терени за футбол, тенис, волейбол, фитнес на открито. Учебните зали в гимназията са светли, просторни и уютни. Клубна програма и свободно време – в дневния ритъм са имплементирани разнообразни клубни занимания и спортове, а възможността за еднодневни екскурзии и сезонни спортни лагери е обогатяващо преживяване и чудесно разнообразие от ежедневието.

– в дневния ритъм са имплементирани разнообразни клубни занимания и спортове, а възможността за еднодневни екскурзии и сезонни спортни лагери е обогатяващо преживяване и чудесно разнообразие от ежедневието. Инициативи. Учениците участват в събития, организирани както от екипа на гимназията, така и от партньори от престижни университети, БАН, бизнес компании, медии и т.н.

Ако все още се колебаете, открийте силата на гимназия SMART Science

Тя може да изгради мост между училището и университета, да подкрепи кариерното развитие на младежа, да му поднесе житейски уроци, опит и компетентност. За да бъде конкурентен, грамотен, инициативен, критично мислещ и един добър, стойностен човек, който да направи промяната за себе си и другите, доверете се на младия, но амбициозен екип, който застава с името си зад гимназия SMART Science.

Предстоящи изпитни дни в гимназия SMART Science

12 август, вторник, 9:00 ч.

14 август, четвъртък, 9:00 ч.

19 август, вторник, 9:00 ч.

21 август, четвъртък, 9:00 ч.

Кандидатствайте сега: https://forms.office.com/e/KN5Q1Dyvjq

Важно! Гимназия SMART Science предоставя пълни стипендии за ученици с отличен успех и на семейства на учители, лекари и учени! Присъединете се към нашето семейство сега!

За контакт: 0895 557 317 или [email protected]