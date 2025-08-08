21-годишен разби челюстта на мъж от септемврийското село Ковачево

21-годишен жител на септемврийското село Ковачево е задържан за побой над свой съселянин, след като му нанесъл удари в челюстта.

В Районното управление на полицията в Септември бил получен сигнал за скандал на една от улиците в село Ковачево. На място се отзовал автопатрул, който установил, че разпрата е между 21-годишен мъж и негов 30-годишен съселянин.

По време на свадата по-младият нанесъл удари в лицето на опонента си, в резултат на които той е с фрактура на челюстта. Пострадалият е транспортиран за преглед в МБАЛ-Пазарджик, а нападателят е задържан в ареста за срок от 24 часа. По случая се води досъдебно производство.