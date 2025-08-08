Задържаха 19-годишна, шофирала след три вида дрога във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

19-годишно момиче е задържано във Велико Търново. Установено е, че е шофирало под влиянието на три наркотични вещества. Това съобщиха от полицията.

През нощта на 7 август униформени извършили проверка на лек автомобил, управляван от 19-годишна от с. Беляковец. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин, амфетамин и метаамфетамин.

Момичето е отказало кръвна проба. Задържано е за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство.